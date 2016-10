Laura Tesoro zingt in het Nederlands in animatiefilm Trolls

Door: redactie

Vanmiddag was het drummen in Kinepolis Antwerpen waar de nieuwe animatiefilm Trolls in première ging. Dat Laura Tesoro naar aanleiding van deze film Justin Timberlake mocht interviewen, dat is algemeen geweten. Maar Laura Tesoro leent haar stem in deze film van de makers van Shrek aan trol Poppy.



Poppy ondermeent een reddingsactie om haar vrienden te redden uit de handen van de duistere Bergens en hun Koning Gristle. Ook Umesh - Haldis - Van Gaver is in de animatiefilm te horen maar het meest opvallende wapenfeit in Trolls is toch wel Laura Tesoro die uitzonderlijk in het Nederlands zingt.