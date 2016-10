'D'Ardennen' en 'Les premiers, les derniers' vallen in de prijzen op 'Polar-festival'

Door: redactie

16/10/16 - 19u05 Bron: Belga

Screenshot uit D'Ardennen © KFD.

De film 'D'Ardennen' van de Belgische regisseur Robin Pront heeft vandaag de prijs voor beste buitenlandse film gewonnen op het 21ste 'Polar'-festival, het festival van het politiegenre, in het Franse Cognac. De Polar voor beste Franstalige film was voor 'Les premiers, les derniers', de film van een andere landgenoot, Bouli Lanners.

De film 'Cruel' van de Franse regisseur Éric Cherrière won de Grote Prijs 2016 op het Polar-festival. 'Premier jour' van Yohann Charrin kreeg de prijs voor beste Franstalige kortfilm.



De Britse serie 'Vera' won de prijs voor beste buitenlandse televisieserie. 'Section de recherches' van Vincent Giovanni haalde het in de categorie beste Franstalige televisieserie. 'Borderline' tot slot, van de Franse regisseur Olivier Marchal, kreeg de prijs voor beste televisiefilm.



Het Polar-festival staat in het teken van het politiegenre in al zijn vormen: romans, films, televisiefilms, theaterstukken en strips. Voorzitter van de jury dit jaar was de voormalige directeur van de gerechtelijke politie van Parijs, Claude Cancès.