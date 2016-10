Viviane De Muynck krijgt Acteursgilde Carrièreprijs op Film Fest Gent

Door: redactie

Viviane De Muynck, bekend van onder meer 'Met man en macht' en 'Professor T', heeft op de avond van het Vlaamse Filmberoep de Acteursgilde Carrièreprijs gekregen. Dat meldt Film Fest Gent. "Dit is absoluut geen fin-de-carrièreprijs, eerder een aanmoedigingsprijs voor een springlevend talent", zegt woordvoerder Michaël Pas van de Acteursgilde.

"Dit is een prijs voor en door acteurs, die uitdrukt hoe zeer deze topactrice en haar indrukwekkende loopbaan worden gewaardeerd door haar collega's", zegt Pas. De Muynck is sinds de jaren 80 actief in theatergezelschappen als De Mannen van den Dam en De Witte Kraai. "Later werd ze een vaste waarde in Needcompany, waarmee ze doorbrak in de internationale theaterwereld. Het grote publiek leerde haar kennen via haar stevige en toch gevoelige rollen in televisiereeksen als 'Oud België', 'Met man en macht' en 'Professor T'. Ook in de filmwereld is ze een veelgevraagde actrice voor haar indrukwekkende acteerwerk en unieke uitstraling in films als 'D'Ardennen', 'Le Tout Nouveau Testament' en 'Het Vonnis'", meldt Film Fest Gent.



Op de avond van het Vlaamse Filmberoep kreeg Eva Cools ook de Visser-Neerlandiaprijs voor haar scenario 'Cleo' over een zestienjarig meisje dat een traumatisch verkeersongeval overleeft en haar redding zoekt bij een oudere man. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Algemeen-Nederlands Verbond aan een nog niet geproduceerd scenario in het Nederlands en bedraagt 10.000 euro.