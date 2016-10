Deze 3 dingen laat Disney niet meer toe in films

redactie

We kennen allemaal de klassieke ingrediënten van een Disney-film: veel liedjes, de dood van een ouder of een andere geliefde en een mooie levensles op het einde. Al bijna honderd jaar brengt Disney ons in vervoering, maar drie dingen zullen we nooit meer in een Disney-film te zien krijgen. Een regisseur verklapte welke drie gebeurtenissen uit den boze zijn bij Disney.

"Wanneer je een contract tekent bij Disney, dan mogen in je film geen rokende mensen te zien zijn, mogen geen mensen gespietst worden, noch onthoofd", dat vertelde regisseur David Lowery aan Ain't It Cool News. "Dat zijn de drie dingen die Disney niet toelaat. Dat staat letterlijk in het contract", aldus Lowery, die de nieuwe Disney-film 'Peter en de Draak' regisseerde.



Geen sigaretten, geen onthoofdingen en geen gespietste mensen dus... Maar Disney liet die gebeurtenissen in het verleden wel al toe in films, alle drie. Een overzicht: Lees ook The Lion King krijgt een remake, maar wedden dat je dit nog niet over de originele film wist?

Roken Cruella De Vil © Disney. De rups uit 'Alice In Wonderland', Cruella De Vil, de geest in Aladdin, Pinocchio, Hades uit 'Hercules'... Allemaal werden ze rokend gespot in een Disney-film.



Bob Iger, CEO van Disney, liet eerder al weten dat roken absoluut uit den boze is in nieuwe films, tenzij het historisch significant is. "Mocht Disney bijvoorbeeld een film over Abraham Lincoln maken, dan zouden we het wel toelaten, omdat hij bekend was voor zijn sigaar." via GIPHY

Onthoofding Sommige Disney-personages komen op een vreselijke manier aan hun einde. Zo wordt de moeder van Bambi doodgeschoten, wordt Mufasa van een klif geduwd en worden sommigen door vissen opgegeten (Finding Nemo). Maar ook onthoofdingen werden in het verleden niet geschuwd. Zo werden in 'Hercules' uit 1997 veel koppen afgehakt.



Nadat Hades, de god van de onderwereld, Hydra oproept, begint Hercules met een hele reeks onthoofdingen. De halfgod hakt in de scène talloze hoofden af van het monster terwijl er constant nieuwe hoofden bij komen.



Een dergelijke scène krijgen we dus nooit meer te zien als het van Disney afhangt. Daar zal de Red Queen niet zo blij mee zijn... via GIPHY