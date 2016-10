Ken Loach opent 39ste Film Fest Gent

Door: redactie

11/10/16

De 39ste editie van Film Fest Gent is vanavond geopend met de vertoning van 'I, Daniel Blake' van de Britse cineast Ken Loach die aanwezig was in Gent.



Heel wat bekend volk was er bij voor de openingsfilm. Onder meer Callboys Matteo Simoni, Rik Verheye en Bart Hollanders steelden de show op de rode loper en poseerden gewillig voor de aanwezige persfotografen. Prins Laurent, notoir filmfanaat tekende opnieuw present op het Film Fest. Net als minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).