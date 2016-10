Exclusief: de eerste trailer van 'Pippa' met Nathalie Meskens

Door: redactie

7/10/16 - 11u15

video

In december komt 'Pippa' in de zalen, een komische actiethriller van Marc Punt met Nathalie Meskens, Tom Van Dyck en Ella Leyers in de hoofdrollen. In de film spelen Meskens (Pippa) en Van Dyck (Glenn) een stel dat het na vijf jaar huwelijk voor bekeken houdt en wil scheiden. Dat roept bij Pippa een hoop fantasieën op om meteen van haar man verlost te raken. Ook Sven De Ridder, Wim Opbrouck, Peter Van Den Begin, Bart De Pauw en Frank Aendenboom maken hun opwachting in de film. Dat het er bij momenten pittig aan toe zal gaan, mocht de voorbije maanden blijken toen Nathalie Meskens speciaal voor de film een intensieve bokstraining volgde bij onze Vlaamse bokstrots Daniella Somers.