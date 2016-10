Als dokteres had opengedaan, leefde meisje nog: de nieuwe fim van broers Dardenne

Door: redactie

5/10/16 - 22u39

video De Belgische broers Dardenne hebben een nieuwe film uit: La Fille Inconnue, het onbekende meisje. Zoals veel van hun films speelt die zich af in Seraing waar ze zelf zijn opgegroeid.

La Fille inconnue beeld gaat over een jonge dokteres die op zoek gaat naar de naam van een meisje dat is vermoord vlak nadat ze bij haar was komen aanbellen.



De gebroeders Dardenne behoren tot de succesvolste regisseurs die ons land ooit heeft gekend. Hun films hebben al zeer veel internationale filmprijzen geoogst. Zo mochten ze al twee keer de Gouden Palm, de hoofdprijs op het filmfestival van Cannes in de wacht slepen, maar dit jaar moesten ze met lege handen achterblijven. "Natuurlijk is het altijd leuker om te winnen, anders moet je niet meedoen", klinkt het bij de broers.