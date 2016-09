Makers filmden vier jaar lang voor razend ambitieuze snowboardfilm 'The Fourth Phase'

Door: redactie

video Vier jaar: zo lang deden de makers van 'The Fourth Phase' erover om alle shots bij elkaar te sprokkelen voor hun bijzonder ambitieuze snowboardfilm. Centraal staat Travis Rice, die een 25.000 kilometer lang traject aflegde langs adembenemende berglandschappen.

Liefhebbers kunnen likkebaarden: de film, die overmorgen in première gaat, werd gefilmd in 4K Ultra HD, onder meer met de nieuwste GoPro-camera's. Het is echter niet alleen de technologie die het project uniek moet maken, wel de insteek. "Getriggerd door de hydrologische cyclus die water doorloopt (van vloeibaar via verdamping naar wolken tot sneeuw en ijs), volgt snowboardicoon Travis Rice het traject dat water aflegt langs de grootste stormmotor op Aarde: de Pacifische Ring van Vuur", meldt producent Red Bull Media House.

"Travis Rice is al jaren gefascineerd door de hydrologische cyclus en drie stadia die water doorloopt (vast, vloeibaar, damp).", luidt het. "Toen hij weet kreeg van Gerald Pollacks theorie dat er mogelijk een vierde vorm of fase is die water kan aannemen ('Dr. Pollack's The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid and Vapor') was niet alleen de titel voor de film geboren, maar kwam ook de inspiratie om het traject te volgen dat het water langs de noordelijke Grote Oceaan in zijn drie (vier?) vormen aflegt."