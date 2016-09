Er komt een live-action remake van 'The Lion King'

Door:

Het overdonderende succes van de live-actionversie van 'The Jungle Book' heeft Disney duidelijk aan het denken gezet. Eerder kondigde het bedrijf al aan ook 'Beauty and the Beast' te hermaken en nu is ook 'The Lion King' aan de beurt.

'The Jungle Book' bracht maar liefst 966 miljoen dollar in het laatje. Je zou voor minder doorgaan op je elan. En met een andere klassieker als 'The Lion King' is de magische kaap van een miljard dollar helemaal niet ondenkbaar.



James Earl Jones, die een legende werd als stem van Darth Vader, heeft al bevestigd dat hij opnieuw de stem van Mufase zal inspreken. Over de stemmen van Simba, Scar, Timon en Pumba is voorlopig nog niets bekend. Lees ook Topman Disney: "Rogue One haalt cijfers Force Awakens niet"

Jon Favreau Jon Favreau als Pete, het rijke liefje van Monica in 'Friends' © Wikia. Excited for my next project ¿¿¿¿ — Jon Favreau (@Jon_Favreau) Wed Sep 28 00:00:00 MEST 2016 Net zoals bij 'The Jungle Book' zal Jon Favreau ook 'The Lion King' regisseren. Favreau, ook wel bekend als het rijke vriendje van Monica in 'Friends', regisseerde ook al 'Iron Man', 'Elf' en zal binnenkort ook 'The Jungle Book 2' regisseren.



'The Lion King', dat in 1994 uitkwam, is een van de meest succesvolle animatiefilms aller tijden. De film bracht wereldwijd al 969 miljoen dollar op. De film won ook twee Oscars: 'Can You Feel The Love Tonight' van Elton John won de Oscar voor Beste Originele Song en Hanz Zimmer won er met zijn soundtrack voor de film ook een. Die soundtrack ging meer dan 14 miljoen keer over de toonbank.