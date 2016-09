"Doctor Strange in volgende Avengers"

Door: redactie

Na de release van de film Doctor Strange moet deze superheld optrekken met de Avengers. Dat vertelt Benedict Cumberbatch in een interview met Empire magazine, waarmee hij onthult dat Doctor Strange te zien is in de komende Avengers-film.

Op de vraag waar het na zijn eerste film naartoe gaat met de superheld, antwoordt zijn vertolker volgens The Hollywood Reporter dat hij zijn schema zal moeten aanpassen op dat van Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen en Paul Bettany. Die vier acteurs tekenden allemaal voor Avengers: Infinity War, die in 2018 moet uitkomen.



Doctor Strange verscheen voor het eerst in Marvel comicbooks in 1963. Het personage is een voormalig neurochirurg die gewond is geraakt bij een ongeluk. Tijdens zijn zoektocht naar een geneesmiddel stuit hij op een oude wijsheid en wordt hij de opperste magiër die de wereld moet beschermen tegen bovennatuurlijke krachten.



De eerste plannen voor een film over de dokter dateren van eind jaren 80. Het huidige productieteam wilde zo graag dat Benedict de rol zou spelen, dat alle opnames werden uitgesteld totdat hij klaar was met zijn optredens in het toneelstuk Hamlet op het Londense West End.