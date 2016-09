John Cleese ontvangt Gouden Roos voor zijn hele carrière

Door: redactie

De Engelse acteur en komiek John Cleese is door de European Broadcasting Union (EBU) in de bloemetjes gezet voor zijn "uitzonderlijke" bijdrage aan de entertainmentsector. Cleese, kreeg gisteren op het gala van de Gouden Roos in Berlijn een lifetime achievement award.

John Cleese is 76 ondertussen maar treedt nog steeds op. Zo stond hij dit jaar in april nog drie keer op het podium in België. Toch is de komiek, acteur en programmamaker vooral bekend van zijn werk met "Monty Python".



Vertrouwen

In zijn dankwoord blikte Cleese natuurlijk terug op zijn carrière, maar hij had vooral goede raad voor programmamakers en televisiebazen. Die laatsten zouden vooral acteurs en scenarioschrijvers moeten vertrouwen. "Toen Monty Python de kans kreeg om aan de slag te gaan, wisten we niet goed wat we gingen doen maar we kregen wel vertrouwen. Talent weet beter wat er speelt dan de mensen in kostuum, vergeet dat niet", zei Cleese.



Jean Philip de Tender, voormalig netmanager van één en nu directeur Media bij de EBU, noemde de genomineerde programma's voor een Gouden Roos van "uitstekende kwaliteit". "Eens te meer toonde de Gouden Roos het beste wat de entertainmentsector te bieden heeft", zei de Tender.



'Mag ik u Kussen'

Voor Belgische producties zat er geen hoofdprijs in. De prijzen in de elf categorieën werden verdeeld over negen Britse, een Zweedse en een Ierse productie. Een dag eerder kreeg het VRT-programma "Mag ik u Kussen" wel de tweede prijs op de Eurovision Creative Forum in Berlijn, eveneens georganiseerd door de EBU.