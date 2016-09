Dit is de trailer van de nieuwe Crimi Clowns-film die werd voorgesteld op de Bosuil

Door: redactie

13/09/16 - 07u29

video Afgelopen weekend stelde acteur-regisseur Luk Wyns samen met de hoofdcast van Crimi Clowns (Manou Kersting, Chris Willemsen, Veerle De Jonghe en Silke Becu) de officiële trailer voor van hun nieuwe langspeelfilm "UITSCHOT". Er werd gekozen voor het legendarische Bosuilstadion van Royal Antwerp F.C.

De "Hel van Deurne-Noord" was tot het laatste zitje uitverkocht voor de derby tegen S.K. Lierse. Net voor de wedstrijd van start ging, kreeg het publiek in exclusiviteit de trailer te zien. Nooit eerder werd een filmtrailer op een dergelijke manier gelanceerd.



Luk Wyns draaide op de Bosuil een scène voor de film en is zelf, net als zijn hoofdpersonages, een vurige Antwerp-supporter. Hij voelt zich al jaren thuis op de Bosuil en aan de reacties te horen, telt het legioen van 14.000 Antwerp-fans een heleboel die hard Crimi-Clown-fans.



"UITSCHOT" zal vanaf 9 november te zien zijn in de bioscoop en wordt verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).