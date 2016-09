Transgenderactrice Alexis Arquette (47) overleden

Door: redactie

De Amerikaanse transgenderactrice Alexis Arquette is overleden. De vrouw, die werd geboren als Robert, speelde vooral bijrollen. Ze werd 47 jaar. Dat schrijven Amerikaanse media vandaag.

Het was haar broer, Richmond Arquette, die het nieuws via Facebook de wereld instuurde. Over de omstandigheden van het overlijden werd niets gezegd.



Acteursfamilie

Alexis werd geboren in een echte acteursfamilie. Haar zus Patricia ontving in 2015 nog een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in 'Boyhood'.



Over haar geslachtsverandering maakte Alexis de documentaire: 'Alexis Arquette: She's My Brother'.