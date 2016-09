Fien Troch wint Zilveren Leeuw voor beste regie in Venetië

Door: redactie

10/09/16 - 20u13 Bron: Belga

Cast en crew van 'Home' tijdens het filmfestival van Venetië. Derde van rechts staat regisseur Fien Troch. © getty.

Filmfestival Venetië De Belgische regisseuse Fien Troch heeft vandaag voor haar film Home de Zilveren Leeuw voor beste regie gewonnen op het internationaal filmfestival van Venetië.

Volgens het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) was Fien Troch zelf aanwezig in het Palazzo del Cinema waar de prijzen werden uitgereikt.



"Toen we het nieuws van de selectie vernamen, was het al feest, maar nu is het hek helemaal van de dam", zegt Fien Troch in een persbericht. "Je werkt jaren aan een project en dan is zo'n prijs een zeer welkome garantie dat je film een mooi leven tegemoet gaat."