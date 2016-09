Door: redactie

10/09/16 - 11u53 Bron: Eigen berichtgeving

video

Niets dan glunderende gezichten op de rode loper voor het Kursaal van Oostende. Daar ging gisterenavond 'Everybody Happy', de nieuwe film van Nic Balthazar, in première.



Bekend Vlaanderen was massaal op de afspraak om de openingsfilm van het tiende Filmfestival Oostende mee te maken. Onder hen Gène Bervoets, Ruben Block, Stijn Coninx, Maaike Cafmeyer, Gilles De Schrijver, Sabine De Vos, Kevin Janssens, Martine Jonckheere.



Ook onze videoreporter was erbij.