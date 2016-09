Nic Balthazar en Kevin Janssens onthullen ster op dijk van Oostende

Door: redactie

9/09/16 - 21u51

video Nic Balthazar en 'Master' Kevin Janssens prijken vanaf vandaag op de zeedijk van Oostende. Ze onthulden allebei hun ster op de Walk of Fame in het bijzijn van andere Vlaamse sterren als Barbara Sarafian, Peter Van den Begin en Johan Heldenbergh. Vanavond start in het Casino-Kursaal de tiende editie van het Filmfestival met de feestelijke première van 'Everybody Happy', de nieuwe film van Nic Balthazar.

Peter Van den Begin speelt in 'Everybody Happy' een stand-upcomedian die aan de rand van een burn-out staat. "Misschien staan we allemaal op die rand", zei Nic Balthazar in een speech. "We laten ons opnaaien in die prestatiemaatschappij. De film gaat niet over het medische gegeven van in de lappenmand liggen, maar vooral over hoe we dit kunnen voorkomen, hoe we mensen ervan kunnen redden. Terwijl in Vlaanderen 1 op de 4 mensen zwaar ongelukkig zijn, 700.000 mensen zitten met zware psychische problemen."



Balthazar is erg gelukkig dat zijn film gekozen werd als openingsfilm. "Oostende trekt al tien jaar de Vlaamse kaart en heeft de Vlaamse cinema ook sterker gemaakt. We zijn niet meer Cannes aan het spelen. Als je die sterren ziet liggen: Matthias Schoenaerts, Veerle Baetens, Barbara Sarafian. Zo maak je een filmcultuur. Hier voor 1.900 mensen in première mogen gaan, dat is iets om happy van te worden."



Balthazars derde langspeelfilm won eerder deze week nog de prijs voor beste regie in Montréal en komt op 28 september uit.