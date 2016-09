'Everybody Happy' van Nic Balthazar wint prijs voor Beste Regie in Montréal

Door: redactie

video De film 'Everybody Happy' van filmmaker Nic Balthazar heeft op het filmfestival van Montréal de prijs voor de Beste Regie gewonnen. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds.

'Everybody Happy', de nieuwe speelfilm van Nic Balthazar, is vannacht in de prijzen gevallen op het Wereldfilmfestival van Montréal. De film werd bekroond met de Prijs voor Beste Regie. "Een officiële competitie tussen films is iets wat je eigenlijk een beetje onnozel moet vinden", zo klonk Balthazar in een eerste reactie. "Tenzij je een prijs wint. Dan ben je vooral blij. Dat - zelfs aan de andere kant van de oceaan - mensen blijkbaar hebben begrepen wat we met onze film wilden doen en zeggen. Montréal is een fantastisch lanceerplatform gebleken voor mijn eerste film. Het zou best heerlijk zijn mocht hetzelfde sprookje zich nogmaals voltrekken."



Ben X

In 2007 viel Balthazar al eens flink in de prijzen in met zijn speelfilmdebuut 'Ben X', die toen de Grote Prijs, de Prix des Amériques, de Prijs van het Publiek en de Prijs van de Oecumenische Jury in de wacht sleepte. De film werd aan meer dan 50 landen verkocht.



'Everybody Happy' is Balthazars derde speelfilm en vertelt het verhaal van Ralph Hartman, een succesvolle komiek die een gevecht levert met zijn ergste vijand: zichzelf. In de film zijn naast Peter Van den Begin als Ralph Hartman onder meer Barbara Sarafian, Josse De Pauw, Jeroen Leenders en Leen Dendievel te zien in de belangrijkste rollen.



Bij ons opent 'Everybody Happy' eind deze week het Film Festival Oostende, en draait vanaf 28 september in de Belgische bioscopen.