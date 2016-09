Daniel Craig kan 135 miljoen verdienen met nog 2 Bondfilms

Door: redactie

5/09/16 Bron: ANP

Daniel Craig speelde tot nu toe vier keer James Bond. © anp.

Als Daniel Craig bereid is nog twee keer in de huid van James Bond te kruipen, kan hij daarmee 135 miljoen euro verdienen. Het film- en televisieconcern Sony Pictures heeft hem dat aanbod gedaan. Craig (48) denkt er nog even over na.