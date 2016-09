Bekijk hier de trailer van 'De Premier' van Erik Van Looy: "Spannendste film ooit, of toch van België"

Door: redactie

6/09/16 - 07u29

video Erik Van Looy is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor 'De Slimste Mens'. Maar 19 oktober - middenin de opnames - staat met rood aangestipt in zijn agenda. Dan is het eindelijk de grote première van 'De Premier'. "De dag nadien staat ook al in mijn agenda. Tot 14 uur staat er 'verwerken kater'."

© rv. Het enige wat er tot nog toe al over de film bekend was, was de plot: de premier wordt gekidnapt en krijgt de opdracht om de president van de VS te vermoorden. Luistert hij niet, dan gaat zijn gezin eraan. De trailer, die we vandaag lossen, ziet er alvast heel erg spectaculair, duister en spannend uit. Heel erg on-Vlaams ook.



"Ik wilde nochtans geen trailer zoals in Amerika, waarbij je na het kijken het gevoel krijgt dat je de hele film al gezien hebt", zegt Van Looy. "Wij willen mensen vooral nieuwsgierig maken. Ik kán ook niet meer tonen. We moesten de trailer zo monteren dat er echt niks van het verhaal wordt blootgelegd, omdat je in de film constant op het verkeerde been wordt gezet. Ook daarom verliepen de opnames gesloten, mocht niemand van de pers op de set. Toen ik hier aan begon, wilde ik eigenlijk - in al mijn arrogantie misschien - de spannendste film ooit maken. Mmm, voeg er misschien 'van België' aan toe. (lacht) Het is spektakel en verrassing. En een beetje humor. Serieus, als je je tijdens deze film verveelt, dan ben je ergens tijdens het kijken overleden, denk ik."