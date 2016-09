Harry Styles maakt acteerdebuut in 'Dunkirk' van Christopher Nolan

Door: redactie

Zanger Harry Styles (22) heeft alle opnames voor zijn speelfilmdebuut achter de rug. De One Direction-zanger maakt zijn acteerdebuut in Dunkirk, de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan. Afgelopen week werden de laatste scènes gedraaid, blijkt uit berichten op social media.

"En het zit er weer op voor Dunkirk!", schreef kostuumontwerpster Krista Guggia volgens Hello! Magazine op Instagram. "Het was echt een genot om samen te werken met deze mensen. Zeven lange, bizarre maanden. Ik kan niet wachten om het eindresultaat te zien."



Bodyguard

Dat Harry in 'Dunkirk' speelt, maakte de opnamen van de film wel wat ingewikkeld. Fans van One Direction hoopten massaal een glimp op te vangen van hem, waardoor de sets extra beveiligd moesten worden. In Urk, waar deze zomer werd gedraaid, kreeg hij daarom een fulltime bodyguard aangewezen.



Ondanks alle ophef rondom zijn aanwezigheid wist Styles indruk te maken op zijn tegenspelers. Zo zei Mark Rylance dat de zanger een natuurtalent is wat acteren betreft. "Hij komt er wel."

