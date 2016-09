Dakota Fanning steelt de show met holografische jurk

Suzanne Borgdorff

foto's Actrice Dakota Fanning (22) is vandaag het onderwerp van gesprek op Amerikaanse modesites- en blogs. La Fanning, die een rol heeft in Martin Koolhovens Brimstone, maakte dit weekend haar opwachting op het filmfestival in Venetië in een bijzondere jurk. De meterslange glitterstof wordt omschreven als holografisch, psychedelisch en bezorgde Dakota een 'glansglorie'.