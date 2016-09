Amerikaanse acteur Jon Polito uit 'The Big Lebowski' overleden

Door: redactie

2/09/16 - 20u27 Bron: ANP

Jon Polito (65) had kanker en kreeg onlangs complicaties na een operatie. © ap.

De Amerikaanse filmacteur Jon Polito is gisteravond op 65-jarige leeftijd overleden. De Italo-Amerikaanse Polito werd geboren in Philadelphia en speelde in meer dan honderd films en talrijke televisieseries. Zijn overlijden werd vandaag in Amerikaanse media gemeld, onder meer door een goede vriend van Polito, regisseur John McNaughton.