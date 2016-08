Dodelijk ongeluk op set Blade Runner 2

Door: redactie

26/08/16 - 23u50 Bron: ANP

Ryan Gosling zal samen met Harrison Ford te zien zijn in het vervolg op de cultklassieker. © anp.

Een 28-jarige Hongaarse bouwvakker is omgekomen op een filmset in Boedapest waar het vervolg op Blade Runner wordt opgenomen. Dit meldt The Hollywood Reporter op basis van een persverklaring van studio Origo. ''De medewerker bevond zich onder een platform, waarop de set was gebouwd, toen het plotseling instortte. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend'', staat in de verklaring.