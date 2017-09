Gert Verhulst: "Penisrel Maya de Bij was heel goede reclame"

avh

video Studio 100-baas Gert Verhulst reageert in het radioprogramma 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe op de heisa rond de penistekening in een aflevering van Maya de Bij. "Ik zag het artikel op mijn iPhone en ik schrok even, want ik wist niet waarover het ging", zegt Verhulst. "Als het écht de bedoeling was, dan was het een hele slechte tekenaar en moet je hem direct ontslaan. Maar het is heel goede reclame geweest."

Studio 100 kwam dinsdag in het oog van de storm terecht nadat een Amerikaanse moeder een tekening van een penis spotte in tekenfilm 'Maya de Bij'. "Vermoedelijk een misplaatste grap van een tekenaar", liet CEO Hans Bourlon al weten aan onze redactie. En nu reageert ook Gert Verhulst op de controverse. Ik heb de beelden bekeken en ik vond hem gewoon niet die penis", zegt Verhulst.