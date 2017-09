VIDEO: Kan je Wim Oosterlinck met tape aan de muur vastplakken?

Door: redactie

video Hij wou géén kinderen. Hij wou zelfs geen lief. Radiopresentator Wim Oosterlinck (44) wilde gewoon "lekker egoïstisch" zijn eigen ding doen, om toch maar geen avontuur te missen. Inmiddels heeft hij een vrouw en twéé koters. Over het vaderschap - en vooral over wat mannen denken, maar niet durven te zeggen - pende hij een bij momenten hilarisch en goudeerlijk boekje neer. "Man, het is een pak lastiger dan ik had gedacht. Ik wil soms een uitknop, maar kinderen hebben dat niet, hé"

Wat durven mannen volgens jou nog niet makkelijk toe te geven over het vaderschap?

"Dat je officieel een vod wordt zodra je kind geboren is. Was ik voorheen bij wijze van spreken een brok harde beton, dan ben ik nu een zwabberend zeemvel. Ongelooflijk hoe er plots zo'n laag emotionaliteit over je heen komt te liggen en je bij het minste al de tranen in je ogen krijgt. Man, bij mij is dat toch heel erg. Vluchtelingen in bootjes, dat aangespoelde kind op het strand... Bleiten. Echt wenen, ja. Vroeger stond ik daar ook wel bij stil, maar zonder tranen. Nu ween ik al van zodra ik 'Luka' van Suzanne Vega hoor. 'Oh my God, dat mishandelde kind!'



Trump

Roos die ik halfziek op school moet achterlaten omdat het echt niet anders kan? Tranen op de gang. Met een schouderklop van een begrijpende collega-vader erbovenop. Sinds ik vader ben, heb ik ook veel meer last van Trump. Die mens weegt echt persoonlijk op mij met zijn beleid. Is dat iets officieels of zo, die gevoeligheid? Ik heb het ook bij van die massadingen. Een heel stadion dat een liedje zingt? Hups, tranen. Dat ik soms over mezelf denk: 'Man, doe niet zo belachelijk!'" (lacht)



