Film A Star Is Born met Lady Gaga eerder te zien

BuzzE, Maxime Segers, Margo Verhasselt

23/09/17 - 13u37 Bron: AD.nl

© photo news.

De nieuwe versie van A Star Is Born, met Lady Gaga in de hoofdrol, komt volgend jaar vier maanden eerder uit. Het regiedebuut van Bradley Cooper zou aanvankelijk september volgend jaar in de bioscopen te zien zijn. De nieuwe premièredatum is 18 mei.