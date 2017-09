Aaron Carter gaat afkicken in kliniek

Door: redactie

Aaron Carter heeft professionele hulp gezocht om af te rekenen met zijn verslavingen. De 29-jarige zanger nam gisteren zijn intrek in een afkickkliniek, nadat de politie donderdag met spoed naar zijn huis ging na een alarmerend telefoontje.

Arrestatie

Aaron, die vorige maand bekendmaakte biseksueel te zijn, zou al langer problemen hebben met verschillende verslavingen. Ook biechtte de zanger onlangs op dat hij een eetstoornis heeft. Volgens TMZ maakt zijn familie zich grote zorgen en vrezen zij dat Aaron zou overwegen uit het leven te stappen.



De zanger heeft al moeilijke tijden gekend. In mei van dit jaar verloor hij plotseling zijn vader. Zijn zus Leslie stierf in 2012 als gevolg van een overdosis. In juli werd Aaron nog opgepakt omdat hij onder invloed achter het stuur zat. Nadat Aaron zich had geuit over zijn geaardheid, strandde zijn relatie met zijn vriendin.