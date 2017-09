Arno ingehuldigd als ereburger van de stad Brussel

kv

22/09/17 - 20u20 Bron: Belga

© belga.

Arno Hintjens (68), beter bekend als de zanger Arno, is vanavond officieel ingehuldigd als ereburger van de stad Brussel. De ingeweken Oostendenaar ontving een medaille en een diploma voor zijn inzet en liefde voor Brussel.

"We eren vandaag een bijzonder persoon", vertelde Brussels burgemeester Philippe Close (PS). "Een ingeweken Oostendenaar die ondertussen een echte Brusselaar is geworden."



De voormalige zanger van T.C. Matic mag dan wel geboren zijn aan de kust, ondertussen is de nonchalant ogende Arno vast meubilair geworden in het Brusselse landschap. Arno is niet meer weg te denken uit de Dansaertwijk en zijn stamcafé Le Paon Royal. Zijn liefde voor de hoofdstad heeft de zanger nooit onder stoelen of banken gestoken en maakt dan ook rechtstreeks deel uit van zijn repertoire. In 2005 bracht hij het album 'Live in Brussels' uit met daarop muziek van een live concert in de Ancienne Belgique en in 2010 volgde het album 'Brussld', een themaplaat over de stad waarin hij woont.



Na de plechtigheden was het aan Arno om een woordje te vertellen en zoals altijd was hij rechtuit, zonder meer. "Allez, allez, circulez", klonk het kort bij de nieuwe Brusselse ereburger.