Patricia Paay: "Ik ben gewoon sexy, al draag ik een hoofddoek"

Maxime Segers

22/09/17 - 14u05

© anp.

Patricia Paay staat nog zelfverzekerd in het leven als het om haar looks gaat. Het 68-jarige glamourmodel vindt het belangrijk dat je als vrouw niet minderwaardig over jezelf denkt. "Ik ben gewoon sexy, daar kan ik niks aan doen. Al doe ik een hoofddoek om. Het is gewoon mijn uitstraling", aldus La Paay.

In een interview met de Nederlandse editie van Libelle staat de diva, die eerder dit jaar in opspraak kwam wegens een plasseksfilmpje, haar mannetje als het om feminisme gaat. Paay laat vooral doorschemeren dat het geweldig is om een vrouw te zijn. De Nederlandse is van mening dat veel dames geen idee hebben hoe machtig ze zijn. "Juist in deze mannenwereld. Vrouwen denken anders dan mannen, we zijn ze stappen voor dankzij onze intuïtie. Gebruik dat vrouw-zijn, en dat hoeft niet op een ordinaire manier."



Ze schaamt zich er dan ook niet voor om te zeggen dat ze 'gewoon sexy' is. Volgens de zangeres ligt dat vooral aan haar uitstraling."Al doe ik een hoofddoek om", stelt ze.



Bitch

Ook snapt ze niet dat de media haar relatie met de veel jongere Robbert Hinfelaar massaal uitvergrootte. "Kijk, een oudere vent die er leuk uitziet, neemt een groen blaadje. Dat is dan wél normaal. Maar over mij schreven ze: Patricia Paay is weer vrijgezel, dus moeders, houd je zoons binnen!"



Er mag van alles over haar gezegd worden, één ding pikt de zangeres in ieder geval niet meer: "Ik heb te veel over me heen laten lopen. Als ik nog terugkeer op aarde, word ik een bitch."