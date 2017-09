Kate Hudson blijft fit dankzij... twee flessen rosé

Door: redactie

22/09/17 - 12u52 Bron: Instagram

Kate Hudson (38) moet hard werken voor haar afgetrainde lichaam. De actrice heeft onlangs haar geheim gedeeld om fit te blijven op vakantie. Zo gebruikte ze in Griekenland twee flessen rosé tijdens haar work-out.

Wat doe je als er in je reiskoffer geen plaats meer was voor gewichtjes, maar je je armspieren toch wil onderhouden? Dan neem je toch gewoon wijnflessen, dacht Kate Hudson. Op Instagram toont de actrice hoe ze met een fles rosé in elke hand de bevelen van haar trainer Nicole Stuart opvolgt tijdens haar vakantie in Griekenland. "Soms moet je ervoor werken", zette de blondine er met een knipoog bij.



Personal trainer Nicole steunt Kate helemaal in haar kijk op sporten: "Het is niet omdat je fit wil zijn, dat je niet kan genieten van een glas rosé. Mate is belangrijk. Ontzeg jezelf niet te veel", schrijft ze bij de video op haar eigen Instagrampagina.