Vrouw bedreigt Kardashians: "Ze worden vermoord als ze in Cuba komen"

Door: redactie

22/09/17 - 11u50 Bron: ANP

Kim Kardashian met zoontje Saint op de arm. © photo news.

Een verwarde vrouw heeft gisteren twee keer personeel en omstanders bedreigd met een pistool en een kapmes in de winkel van Kourtney, Kim en Khloé Kardashian in Los Angeles, Dash.

De vrouw kwam volgens TMZ rond het middaguur voor het eerst de winkel binnen. Daarbij richtte ze een revolver op een medewerker, terwijl ze een onsamenhangend verhaal ophing over Cuba. Voor haar vertrek gooide ze ook wat dingen in de winkel om.



Later keerde de vrouw terug, deze keer met een dertig centimeter lang hakmes. Bij dit bezoek betrok ze de realitysterren in haar aanval. "De Kardashians worden geëxecuteerd als ze op communistisch grondgebied komen. Ze worden vermoord", riep ze onder meer tegen de inmiddels aanwezige cameraploegen.



Volgens de LA Times verliet de vrouw ook deze keer uit eigen beweging de zaak weer. De politie zette een helikopter in om haar te vinden, maar slaagde daar nog niet in.



De drie zussen waren niet aanwezig in de winkel toen de incidenten plaatsvonden.