Waarom de Russen het plots op Morgan Freeman hebben gemunt

Door: redactie

22/09/17 - 09u36 Bron: BBC

De Amerikaanse acteur Morgan Freeman. © photo news.

Russische inmenging Morgan Freeman die het Kremlin er in een video van beschuldigt dat ze op een oorlog met de VS aansturen door de presidentsverkiezingen van vorig jaar te beïnvloeden: de Russen kunnen er niet mee lachen. Het Kremlin went al zijn mediakanalen aan om de Hollywoodacteur met de grond gelijk te maken, schrijft de BBC.

In een video beschuldigt Freeman de Russische president Poetin, een "voormalige KGB-spion", van cyberaanvallen en het verspreiden van valse informatie. Amerikaans president Donald Trump moet volgens Freeman de natie toespreken en toegeven dat "we tijdens de voorbije presidentsverkiezingen belaagd zijn door de Russische overheid".



Het initiatief van de video komt van het collectief 'The Committee to Investigate Russia', onder leiding van Hollywood-regisseur Rob Reiner die Ruslands "agressieve poging om het Amerikaanse democratisch proces te ondermijnen" aan de kaak wil stellen.

De video is in Rusland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Als antwoord liet het Kremlin de mediamachine op volle kracht draaien. Woordvoerder Dmitry Peskov verklaarde dat het Kremlin de boodschap niet serieus nam. De beschuldigingen waren "ongegrond en van een emotionele aard". "Het zal wel overwaaien", aldus Peskov.

Messias-complex Wie weet had Freeman een Messias-complex overgehouden aan die keren dat hij God of de president speelde in films Op de staatszender Rossiya 24 gingen ze een stapje verder. Een bijeengeroepen panel van psychiaters besprak er uitgebreid de mentale gezondheid van de acteur. Wie weet had Freeman een Messias-complex overgehouden aan die keren dat hij God of de president speelde in films. Om maar te zwijgen van zijn "drugsgebruik".



Zender TV Centre noemde de video "de slechtste rol" ooit van Freeman. Channel 5, een tv-zender in Sint-Petersburg, meldde dan weer dat de Amerikaan "miljoenen Russische fans had verloren". Hij fungeerde als "een Amerikaanse propagandaspreekbuis" die "Russofobische clichés verspreidde".