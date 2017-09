Urbanus brengt nieuwe plaat uit en toont meteen zijn goed hart

JOBG

Dat Urbanus niet alleen de grote komediekoning is, maar ook een gevoelige kant heeft, bewijst hij met zijn nieuwe single 'Annie Zingt Een Liedje'. Al het geld dat het nummer opbrengt, zal hij integraal schenken aan Plan International België, dat ijvert voor gelijke kansen voor meisjes. Zijn nieuwste nummer is dan ook een protestsong, waarbij Urbanus zich liet inspireren door de ontvoering van schoolmeisjes door Boko Haram in Nigeria.



'Annie Zingt Een Liedje' is één van de dertien nummers op Urbanus' nieuwe album, 'De Legende', dat vandaag uitkomt. Die cd betekent ook een nieuwe tour, waarmee de artiest begin deze maand al startte en die hem nog tot eind volgend jaar langs 80 - zo goed als uitverkochte - zalen brengt.