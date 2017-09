Huis Pfaffs wordt Villa Escobar: zoon houdt feestje in drugskartelstijl

STIJN VAN HOVE

De bekende villa van de Pfaffs ondergaat zondag een metamorfose. Gill Quisquater, de zoon van Sergio die al een half jaar in de Brasschaatse Guyotdreef resideert, tovert het huis dit weekend om tot Villa Escobar. "Een feestje om mijn nieuwe bedrijf te lanceren. En ik kan je verzekeren: het wordt een behoorlijk ongezien feest", lacht de 25-jarige.

Een gigantisch Christus-beeld achter de draaitafels, samenwerkingen met topchefs, optredens en veel visuele verrassingen. Na maanden hard werk presenteert Gill Quisquater zondag in de Pfaff-villa het visitekaartje van zijn nieuwe productiehuis in de vorm van een gigantisch feest.



Na jaren leegstand en stilte zal het Brasschaatse stulpje op zijn fundamenten daveren. "Mijn bedrijf heet NMC -New Media Cartel - en we hebben onze kantoren nu al zo'n zeven maanden in de villa. Aanvankelijk zouden we hier zelfs een reeks draaien." Maar dat wordt nu dus een gigantische party. "Gezien de naam van het bedrijf leek het ons leuk om alles in kartel-stijl te doen. Een mansion uit de jaren 80 dus, zoals je die ziet in reeksen rond drugsbaronnen als 'Narcos'." Helemaal als de villa van Pablo Escobar.



