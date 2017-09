Huis Pfaffs wordt Villa Escobar

STIJN VAN HOVE

De bekende villa van de Pfaffs ondergaat zondag een metamorfose. Gill Quisquater, de zoon van Sergio die al een half jaar in de Brasschaatse Guyotdreef resideert, tovert het huis dit weekend om tot Villa Escobar. "Een feestje om mijn nieuwe bedrijf te lanceren. En ik kan je verzekeren: het wordt een behoorlijk ongezien feest", lacht de 25-jarige.

Een gigantisch Christus-beeld achter de draaitafels, samenwerkingen met topchefs, optredens en veel visuele verrassingen. Na maanden hard werk presenteert Gill Quisquater zondag in de Pfaff-villa het visitekaartje van zijn nieuwe productiehuis in de vorm van een gigantisch feest. Na jaren leegstand en stilte zal het Brasschaatse stulpje op zijn fundamenten daveren. "Mijn bedrijf heet NMC -New Media Cartel - en we hebben onze kantoren nu al zo'n zeven maanden in de villa. Aanvankelijk zouden we hier zelfs een reeks draaien." Maar dat wordt nu dus een gigantische party. "Gezien de naam van het bedrijf leek het ons leuk om alles in kartel-stijl te doen. Een mansion uit de jaren 80 dus, zoals je die ziet in reeksen rond drugsbaronnen als 'Narcos'." Helemaal als de villa van Pablo Escobar.

Pa komt zingen

De inwoners van de residentiële Guyotdreef zullen zich in de ogen wrijven. "Ik ga straks nog eens rond om de laatste buren te verwittigen", lacht Gill. "De meesten zijn al op de hoogte en maken geen bezwaar. We hebben alle buren zelfs uitgenodigd."



Al is het feest van de jonge ondernemer - vorig jaar schreef hij al het boek 'How To Make It In Belgium' -vooral bedoeld om zijn bedrijf in de kijker te plaatsen. "Met NMC leveren we onze klanten materiaal voor sociale media en dergelijke. Daarnaast organiseren we ook events. Het is dus de bedoeling om met dit feest - waar mijn pa natuurlijk ook komt zingen (lacht) - aan potentiële klanten te tonen wat we allemaal kunnen. Daarom zal het huis ook vol camera's hangen en zullen de verbaasde en feestende mensen constant worden gefilmd. De aftermovie die we daaruit zullen monteren, moet tonen wat we in onze mars hebben."



De familie Pfaff is op de hoogte van de plannen. "Maar ik weet nog niet of ze zullen langskomen. Eigenlijk zetten we gewoon de traditie voort. De villa stond altijd al bekend om de goede feestjes die er gehouden werden. Wij gaan gewoon nog één stapje verder. Veel creatiever en veel wilder." (lacht)