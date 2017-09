"Blonde del" Anouk verrast Herman Brusselmans met vroeg verjaardagscadeau

Bewerkt door: ADN

video Op 22 september verschijnt het 75ste boek van Herman Brusselmans en op 9 oktober wordt de veelschrijver 60 jaar. Reden genoeg om 'Van Gils & gasten' eenmalig om te dopen tot 'Van Gils & Brusselmans'. En er was een verrassing voor het feestvarken: zangeres Anouk kwam langs om Brusselmans te verrassen met het lied 'Heaven', dat ze speciaal voor hem bracht. Een mooi vroeg verjaardagscadeau, dat des te opvallender was omdat het van Anouk kwam.

Zij werd door Herman in een column recent nog omschreven als een "blonde del die weigert de pil te slikken". Passages als "ze gebruikt geen condoom omdat anders de binnenkant van haar flamoes naar verbrand rubber zou smaken" schoten bij menig Nederlander in het verkeerde keelgat. En toch wilde Anouk vanavond na alle commotie graag langskomen.



Wanneer Lieven Van Gils voor de goede orde een stuk uit de bewuste column voorleest waarin Herman Anouk helemaal afbrandt, besluipt de zangeres Brusselmans plots langs achter. "Die had je niet zien komen, hè", lacht Lieven. "Dit is echt een totale verrassing", reageert Herman, die duidelijk niet meer weet waar de boven - en de onderkant van de studio is. En dan zingt Anouk over 'agreeing to disagree' en 'heaven should be on our mind' - en wordt de bekende schrijver even helemaal stil.



Een serenade als cadeau na zo'n stevige schriftelijke mep in het gezicht: sportief van Anouk. "Geweldig", aldus Herman. "Ik sloeg heel even tilt", geeft hij later toe als Lieven hem nog eens op zijn uitzonderlijk rode hoofd wijst.

"Ik vond het echt klote voor mijn kinderen" © Eén. © Eén. Of Anouk eigenlijk kon lachen om de column? "Lachen, dat gaat wat ver. Ik zag het als pure provocatie en ik dacht, wat ga ik daarop zeggen?" Maar veel kon het de beroemde Nederlandse op zich niet schelen. "Ik heb zo'n olifantenhuid. Het enige dat ik moeilijk vind is als het over mijn kinderen gaat." En dat was heel duidelijk hier het geval. "Ik vond het echt klote voor mijn kinderen", geeft ze toe.



Allebei zijn ze wel geschrokken van alle hetze. "Het was de 96e column en het barstte helemaal los", herinnert Herman. "Ik schrok er zelf ook van. Dat het zo de spuigaten zou uitlopen, had ik nooit verwacht. De bedoeling is dat ik voor die column iemand neem die écht beroemd is. En ik vind haar de top van de rockmuziek in Nederland. Ik kijk echt niet wie het is als ik zo'n column schrijf. Maar nu we het erover hebben, begrijp ik wel dat die kinderen... dat dat moeilijk is."



Ook Evy Gruyaert kwam langs in de studio. Zij werd jarenlang frequent door Herman opgevoerd in zijn werk. Wat vindt ze daar eigenlijk van? "Ik ben ook al wel eens achterwaarts in de poes genaaid, hè?", repliceert ze. "Maar hij is eigenlijk zo'n zachte man. Eigenlijk ben je een pussy, hè Herman?"



En dan passeerden nog enkele bekende vrouwen in een compilatiefilmpje de revue, die allen al eens flink door Herman door de mangel werden gehaald. "Gelukkige 70e verjaardag", grapt nieuwsanker Hanne Decoutere na het voorlezen van een pittige tekst die Herman over haar neerpende.