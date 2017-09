Zo kwam Emma Stone 8 kilo bij voor nieuwe filmrol

Door: redactie

Emma Stone op de premiere van Battle of the Sexes in Los Angeles. © reuters.

Emma Stone kan je binnenkort bewonderen in Battle of the Sexes, een film waarvoor ze bijna 7 kilo aan spiermassa moest bijkomen. Ze is namelijk in de huid van tennislegende Billie Jean King gekropen en die rol vroeg om een atletisch uiterlijk. En daarvoor heeft ze uren in het fitnesscentrum gesleten. Haar trainer Jason Walsh doet haar zware sportroutine aan het magazine Self uit de doeken.

Emma Stone, tennislegende Billy Jean King en Steve Carrell op de première van Battle of the Sexes. © photo news. "We hadden drie maanden om spieren te kweken", legt de gespierde Jason Walsh uit. "Emma wilde minstens 5 kilo bijkomen, toen we dat streefdoel haalden, hebben we besloten dat we nog een tandje zouden bijsteken om echt de looks van Billy Jean te evenaren. Emma was heel enthousiast toen ze merkte dat ze sterker werd. De actrice had het voordeel dat ze enkele maanden had om te trainen, de meeste acteurs moeten het in slechts zes tot acht weken doen."



Emma leefde haast in het fitnesscentrum, sommige dagen deed ze haar work-outs zelfs 's ochtends en 's avonds. De routine van de actrice bestond uit basisoefeningen om sterk te worden, zoals pompen, heupstoten, squatten en gewichtheffen. Ze kon wel tot 80 kilogram heffen. Lees ook De Oscar voor best betaalde acteur in 2017 gaat naar...

