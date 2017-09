Pamela Anderson heeft een nieuw lief, maar het is niet Julian Assange

Door: redactie

Pamela Anderson heeft laten weten dat ze erg veel houdt van Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Maar de twee hebben geen relatie. Die heeft de actrice namelijk met iemand anders, vertelde ze vandaag op de Engelse televisie.

De ster uit de serie Baywatch werd de laatste tijd in één adem genoemd met Assange, die sinds 2012 in Londen verblijft in het gebouw van de ambassade van Ecuador. Eerder dit jaar schreef Pamela een emotionele open brief aan Assange. Daarna deed ze geheimzinnig over hun relatie. In de ontbijtshow Good Morning Britain vertelde ze echter dat er een ander liefje in het spel is.



"We hebben een platonische relatie", zei ze over Assange. "We zijn vrienden, hele goede vrienden zelfs. Ik hou van Julian. Ik heb zelden een interessanter iemand ontmoet. Hij is dapper en dat vind ik sexy." Maar een romance zit er niet in, gaf ze na enig aandringen van de presentatoren toe. "Nee, het is geen romance. Ik heb romantiek in mijn leven. Maar kan een iemand je alles geven? Ik heb nu iemand voor de liefde en iemand voor de goede gesprekken. Ik ben een gelukkige vrouw."



De vijftigjarige Pamela wilde niet vertellen wie de romantiek in haar leven brengt. Recentelijk gingen er geruchten dat ze wat had met voetballer Adil Rami. De twee werden gespot in een eettentje in Saint Tropez. Het stel dronk wijn en had alleen maar oog voor elkaar, bleek op foto's die door paparazzi waren genomen.