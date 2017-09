Game over voor "hypocriete" James Corden na deze kus?

© Instagram.

De populaire tv-figuur James Corden kuste op de afterparty van de Emmy's de voormalige woordvoerder van Trump, Sean Spicer, op de wang. Dat beeld ging viraal en de reacties waren niet mals op sociale media. Corden, die in het verleden maar wat graag de draak stak met The Donald en de zijnen, kreeg het etiket van "hypocriet" opgeplakt. De 39-jarige Brit zag zich zelfs genoodzaakt halfslachtige excuses in humorverpakking over te maken aan het publiek. Of dat genoeg is om zijn carrière te redden, zal moeten blijken.

De Britse komiek James Corden is hót in de States. Hij veroverde de laatste jaren de Amerikaanse harten met The Late Late Show, waarin onder meer de inmiddels beruchte Carpool Karaoke zit, een fantastische rubriek waarin Corden samen met wereldsterren hun hits zingt in zijn auto. Maar Corden is vandaag zó hot dat hij zich ook lelijk kan verbranden. En dat dééd hij.



De organisatie van de Emmy Awards gaf Sean Spicer de kans om, met een verrassingsoptreden, op televisie de spot te drijven met zichzelf en met de Amerikaanse president. "Dit is de grootste opkomst ooit, punt", grapte Spicer, verwijzend naar een van de leugens die hij als Witte Huis-woordvoerder aan het Amerikaanse volk probeerde wijs te maken. James Corden droeg nadien op de afterparty zelf ook zijn steentje bij om de verguisde Spicer in een positief daglicht te stellen: de presentator kuste hem op de wang in een schijnbaar leuk onderonsje. Opvallend, want in het verleden had Corden over Spicer onder meer gezegd dat hij "het fascisme normaliseerde".



Maandagavond kwam Corden er in zijn eigen show op terug, al jokend en leunend op zijn talent als acteur. "Sean Spicer won een Emmy als beste acteur in een comedy voor zijn rol in de regering-Trump", begon hij schamper. En dan: "Ik weet dat jullie denken dat dit een foto van mij is terwijl ik Sean Spicer kus, maar in de geest van Sean Spicer is dat helemaal niet zo." Hij vergeleek zijn kus met "het gevoel wanneer je tipsy bent en je je de volgende ochtend bij het ontwaken afvraagt: 'Mijn God, wie heb ik gisteren gekust?'"



Corden zei dan - heel even serieus? - dat hij de reacties op Twitter heel duidelijk had begrepen en dat hij, net als de teleurgestelde mensen, zelf ook ontgoocheld was in de foto. Om dit volgens hem "eenmalige incident" op de achtergrond te duwen, liet Corden een aantal foto's zien waarop hij andere beroemdheden kust. "Wat ik eigenlijk wil zeggen is: ik moet dringend leren iemand een hand te geven".