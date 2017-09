Jennifer Lawrence is niet op haar mondje gevallen: de grappigste momenten met de actrice in 90 seconden

Door: redactie

20/09/17 - 12u31 Bron: Kameraki

Jennifer Lawrence op de première van haar nieuwste film mother!. © photo news.

video Actrice Jennifer Lawrence geeft het ene na het andere interview om haar nieuwste film mother! te promoten. De Amerikaanse actrice is dé lieveling van Hollywood en dus een graag geziene gast bij talkshows. Niet alleen omwille van haar acteertalent, maar ook dankzij haar humor. De actrice is duidelijk niet op haar mondje gevallen. Dit zijn de grappigste momenten met Jennifer Lawrence in 90 seconden.