Yoko Ono haalt haar slag thuis: limonade heet niet langer John Lemon

Maxime Segers

20/09/17 - 12u19

Yoko Ono stapte naar de rechter en eiste een fikse boete van het frisdrankmerk. © epa.

Yoko Ono, de ex-vrouw van John Lennon, heeft haar zin gekregen. De 84-jarige muzikante spande een rechtszaak aan tegen een frisdrankmerk met de naam John Lemon. Ono was van mening dat de spot werd gedreven met de naam van de beroemde Beatle.

Het Poolse frisdrankmerk maakte geen gebruik van de muziek van Lennon, maar inspireerde zijn merknaam wel op de Beatle. Dat kon de Japanse artieste niet waarderen en dus besloot ze de producent aan te klagen.



Als de Polen de naam niet zouden aanpassen, zou een fikse boete dreigen van 5.000 euro per dag én 500 euro per flesje. Dat zou een wel heel zure bijsmaak zijn voor het frisdrankmerk, dat de drankjes verkoopt in dertien landen. Het bedrijf besloot het hoofd te buigen voor Ono en gaat voortaan verder onder de naam Om Lemon.



Toeval

Overigens was het volgens Ono geen toeval dat het merk met de naam John Lemon kwam. In reclamecampagnes was de overleden zanger te zien met limoenen in zijn handen. Ook stond de tekst 'Let it be' op flesjes gedrukt.