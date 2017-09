Jerhonda beschuldigt R. Kelly voor de camera: "Ik was 16 toen een vrouw me leerde hoe ik hem moest bevredigen. Soms werd ik dagenlang opgesloten"

Sven Van Malderen

R. Kelly die als een sekteleider enkele jonge vrouwen in zijn huizen vasthoudt en hardhandig aanpakt? Het zijn hardnekkige beschuldigingen die de R&B-zanger blijven achtervolgen. Een van de slachtoffers heeft nu voor de camera verteld wat haar overkomen is. "Een vrouw trainde me om hem seksueel te bevredigen. Soms werd ik dagenlang opgesloten in een kamer", klinkt het.

Jerhonda Pace (24) was naar eigen zeggen zestien jaar toen ze seksuele contacten had met R. Kelly. Haar eerste ontmoeting kwam er naar aanleiding van zijn proces in 2008: op een filmpje zou te zien geweest zijn dat de zanger een 13-jarig meisje misbruikte, maar hij werd toen op alle punten vrijgesproken. "In die tijd was ik een enorme fan van R. Kelly. Ik hield van zijn muziek en van al wat hij deed. Ik wilde met eigen ogen zien of hij diegene was op de bewuste tape. Of werd hij er net ingeluisd?"



De vrijspraak zorgde voor een enorme opluchting. "Zie je wel dat het niet waar was, dacht ik. Nu zouden ze hem wel met rust laten."

"Stond te trillen op mijn benen"

Snel nadien volgde het persoonlijke contact. "Een van zijn vrienden stuurde een bericht via MySpace. Hij zei dat ik naar Robs huis moest komen, want hij gaf een feestje. Maar wie was die Rob dan? R. Kelly dus. Dit kon toch niet waar zijn? Mijn vrienden zeiden dat ik mijn kans maar moest wagen en we gingen naar zijn woning. Rob nam me daar apart en zei dat hij me nog van de rechtszaak kende. Mijn hart bonsde in mijn keel, ik stond te trillen op mijn benen. We hebben telefoonnummers uitgewisseld en zo is het begonnen."



"Daarna nodigde hij me een keer uit voor een zwembadfeestje, ik moest mijn badpak dus meenemen. Hij wilde dat ik heen en weer liep als een model en telkens ik bij hem kwam iets uittrok. Dat heb ik gedaan. We zijn beginnen kussen en dat was de eerste keer dat we seks hadden. We waren daar alleen, het feestje stond later op het programma."

"Ze deed echt alles, ik had veel schrik"

Toen er een andere vrouw bij betrokken werd, voelde Jerhonda zich echter niet meer op haar gemak. "Ik mocht naar zijn tourbus komen en daar zag ik hen allebei naakt liggen. Van haar moest ik leren hoe ik hem seksueel moest bevredigen. 'Maak je maar geen zorgen', zei hij. 'Zij gaat je alles tot in de puntjes uitleggen'. Ik moest mijn kleren uittrekken en daarna begon ze seks met mij te hebben. Ze deed echt alles. Ik wist niet wat er aan het gebeuren was, ik was slechts 16 jaar. Ik had veel schrik en dat zag hij ook."



R. Kelly kon volgens haar ook gewelddadig uit de hoek komen. "Hij sloeg me in het gezicht en deed me fysiek pijn. Soms werd ik dagenlang in een kamer opgesloten."



De zanger heeft ook veel vrijpartijen gefilmd. "Hij was een enorme controlefreak. Ik moest me kleden zoals hij het wilde en mijn gsm afgeven. Als ik naar het toilet wilde, iets wilde eten of me wilde douchen moest ik eerst zijn toestemming vragen." R. Kelly. © getty.

"Ik wil nu het verschil maken"

De bizarre relatie zou uiteindelijk zeven maanden duren. Jerhonda besefte meer dan ooit dat ze daar weg moest en dus verzon ze een list. "Hij was een feestje aan het voorbereiden. Ik maakte hem wijs dat ik schoenen wilde halen bij mijn nonkel die iets verderop woonde. Hij ging akkoord, maar ik moest onmiddellijk terugkeren. Dat laatste heb ik niet gedaan: ik heb alles achtergelaten en niet meer omgekeken."



Jerhonda doet haar verhaal nu om andere slachtoffers te helpen. "Niemand is voor mij opgekomen, maar ik wil nu wel het verschil maken. Hij heeft die meisjes enorm gebrainwasht, hij doet me zelfs een beetje aan (sekteleider; nvdr) Charles Manson denken. Ik hoop dat ik die dames kan helpen. Kelly moet gestopt worden. Ik heb alvast klacht ingediend."



De advocate van R. Kelly ontkent met klem alle beschuldigingen. "Hij werkt hard om zijn naam te zuiveren en zal alle kwaadsprekers vervolgen", klinkt het. In het verleden beweerden immers nog meer vrouwen dat ze door hem mishandeld waren. Met hen heeft hij een minnelijke schikking geregeld.