VIDEO: "Ik heb respect gekregen voor de kracht van de natuur": Richard Branson en Kate Winslet helpen Caraïben na orkaan Irma

Door: redactie

19/09/17 - 16u55

© reuters.

video Zakenman Richard Branson en actrice Kate Winslet - die getrouwd is met de neef van Branson - zullen de Caraïbische eiland helpen heropbouwen na de doortocht van orkaan Irma. Twee weken geleden vernielde Irma Bransons Necker Island. Tijdens de storm zat hij samen met zijn personeel in een wijnkelder op het eiland te schuilen. Met zijn bekende familie wil de zakenman nu niet enkel zijn eigen woningen herstellen, maar ook helpen bij de heropbouw van andere gebouwen in de Caraïben. Via sociale media roept hij op om geld in te zamelen via het fonds Virgin Unit.