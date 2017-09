VIDEO: Heeft Taylor Swift plagiaat gepleegd met haar hit 'Shake if off'?

Door: redactie

19/09/17 - 17u12 Bron: TMZ

© epa.

video Sean Hall en Nathan Butler slepen Taylor Swift voor de rechter. De tekst van haar nummer 'Shake it Off' zou de zangeres volgens het duo gestolen hebben van hun 'hit' 'Playas Gon' Play'.

Het duo schreef in 2001 Playas Gon' Play, de meidengroep 3LW zong het nummer toen in. De tekst luidde toen Playas, they gonna play and haters, they gonna hate. Taylor Swift zingt in 'Shake it Off' Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. Hall en Buttler beweren op basis daarvan dat 20 procent van 'Shake it Off' van hen gestolen werd.



Butler werkte in het verleden samen met de Backstreet Boys, Christina Milian, Aaron Carter en Victoria Beckham. Hall schreef voor Justin Bieber, Lionel Richie, Pink en Maroon 5. Het duo eist een flinke som geld van Taylor. Hieronder kan je zelf oordelen of Taylor schuldig is aan plagiaat.



Een woordvoerder van Swift heeft aan entertainmentsite TMZ laten weten dat de twee enkel op geld uit zijn. "Dit is een belachelijke beschuldiging. De wet is eenvoudig en duidelijk. Deze twee hebben geen poot om op te staan."