Marieke Dilles wordt voor de eerste keer mama

Marieke Dilles is vijf maanden zwanger. De actrice, bekend van De Smaak van De Keyser en Vermist, en haar vriend Seppe verwelkomen half januari hun eerste kindje.

"Seppe en ik zijn al vier jaar een koppel, dus we waren klaar om een volgende stap te zetten in onze relatie. Ik was vrij snel zwanger, dus we prijzen ons ontzettend gelukkig. Het is best wel spannend om voor de eerste keer mama te worden, maar ik laat het gewoon op mij afkomen", vertelt Marieke vandaag in Story.



"In het begin van de zwangerschap ben ik wel een paar keer misselijk geweest, maar zodra je het kindje begint te voelen, vergeet je dat snel. Eigenlijk vind ik het zalig om zwanger te zijn, voor mij is het gewoon genieten. Het stoort me ook absoluut niet dat mijn lichaam aan het veranderen is. Mijn buik is nog maar pas zichtbaar, maar ik vind het wel een wonder dat daar een kindje in groeit. Mijn vriend legt af en toe zijn hand of oor eens op mijn buik. Ik denk dat Seppe het soms spijtig vindt dat hij zelf niet zwanger is", lacht ze.



Verrassing

Het koppel wil het geslacht van hun ongeboren kindje niet op voorhand weten. "Die verrassing lijkt ons het leukst. En voor de naam van ons kindje hebben we al een hele lijst. (lacht) Na de bevalling ga ik ook vrij snel opnieuw aan de slag en daar kijk ik wel naar uit, want ik mis het acteren. Met een zwangere buik gaat dat niet, dus ben ik nu volop aan het schrijven. Seppe steunt me enorm in alles wat ik professioneel doe. Hij zal ervoor zorgen dat ik met een gerust hart opnieuw aan de slag kan na de bevalling."