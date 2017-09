Ondanks groot verdriet zit Stefaan Degand opnieuw in jury 'Slimste Mens': "Ik moet verder"

Door: redactie

Twee maanden geleden verloor Stefaan Degand (38) zijn vrouw en ongeboren kind, maar ondanks dat immense verlies zit hij toch in de jury van het vijftiende seizoen van 'De Slimste Mens'. Aan Het Nieuwsblad zei hij dat zijn verdriet te groot is voor woorden, maar dat hij toch nog de zotte kan uithangen.

Stefaan had voor het overlijden van zijn vrouw en hun ongeboren kind Bo, aan Erik Van Looy beloofd om in de jury te zitten. "Erik was bezorgd dat het zotteke uithangen een opgave zou zijn, dus belde hij me op. Ik begrijp die bezorgdheid wel, maar ik had het hem beloofd, dus dan doe ik dat. Ik hoef daar geen applaus voor. Maar ik moet verder. Dit is wie ik ben", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.



De acteur vertelde ook dat er veel begrip is bij Woestijnvis voor zijn situatie. "Maar als het een avond niet zou lukken, of ik heb geen zin, dan snappen ze dat ook." Stefaan moet wel na de opnames meteen naar huis om voor Mina, zijn dochter van drie, te zorgen.



Gelukkig kan de acteur wel op de steun van familieleden, vrienden en buren rekenen. "Mijn vrouw is voor zo veel mensen zo liefdevol geweest dat zij dat ook na haar dood nog voelen. Ik beschouw dat als een liefdevolle boemerang die terugkomt."



Persverantwoordelijke van Vier Lies Maesschalck zegt dat ze enorm appreciëren dat Stefaan nog mee wil doen aan 'De Slimste Mens. "Iedereen voelt zich erg betrokken. En we zullen er alles aan doen om er fijne avonden van te maken."