Kathleen Aerts woont samen met demente mama: "Zoontjes zorgen mee voor moeke"

Peter De Smedt

19/09/17

© Peter De Smedt .

Na het boek "Voor altijd mijn mama" komt Kathleen Aerts nu met een boek voor kinderen over jeugddementie. Het ex-K3'tje heeft zelf twee jongens en ook die worden uiteraard geconfronteerd met de jeugddementie van hun oma.

"Mijn jongens die moeke helpen met eten... Da's hartverscheurend en prachtig tegelijk", vertelt Kathleen Aerts (39) vandaag in Dag Allemaal. Sinds drie jaar woont haar dementerende mama in bij haar gezin in Zuid-Afrika. En Lewis (6) en Jay (3) helpen mee voor haar te zorgen.



Op 21 september, Werelddag Dementie, ligt het tweede boek van Kathleen Aerts in de winkel. Met 'Lilly en Max in de wereld van oma' wil de blondine kinderen helpen deze slopende ziekte beter te begrijpen.

