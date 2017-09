Stijn en Nuria uit 'Blind Getrouwd' blazen hun tweede huwelijksfeest af

Door: redactie

Terwijl Nick en Veerle uit het tweede seizoen van 'Blind Getrouwd' hun huwelijk volgende zomer gaan overdoen, zien Stijn Van Poucke en Nuria Gilizintinova uit de eerste reeks net af van die plannen, vertelt Nuria in Story.

"Het leek ons fijn om opnieuw een feest te geven, omdat we elkaar op ons eerste feest nog niet kenden en dan beleef je dat natuurlijk anders. Stijn wilde mij afgelopen zomer verrassen. Hij contacteerde stiekem onze familie en vrienden, maar uiteindelijk bleken er veel op vakantie, dus heeft hij het niet laten doorgaan. Ach, erg vind ik het niet. Voor mij is het niet meer noodzakelijk. Ik laat het aan Stijn over. Het zou goed kunnen dat er geen feest meer komt."



Nuria zegt dat er absoluut geen haar in de boter zit tussen haar en Stijn. "We zijn in augustus op vakantie geweest naar een camping in Zuid-Frankrijk. Even weg van alle drukte deed ons deugd. Op zo'n camping ga je weer back to basics. Ik heb er een detoxkuur gevolgd en aan yoga gedaan. Stijn heeft vooral veel boeken gelezen. Tijdens onze vakantie hebben we nog maar eens gemerkt hoe goed het tussen ons klikt. We lachen heel wat af!"