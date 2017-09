Muziek van Canadese punkband ZEX per ongeluk op plaat Beyoncé

Bewerkt door: ib

Beyoncé wist niets van de vergissing. © epa.

Een aantal fans die de vinylplaat van Beyoncé's album Lemonade hebben gekocht, staat een verrassing te wachten. Op één kant van de plaat staat per ongeluk muziek van de Canadese punkband ZEX. Volgens de platenmaatschappij van de zangeres is er tijdens het persen van de vinylplaat in Duitsland iets misgegaan.

"Door een menselijke fout in de fabriek in Duitsland, die door Sony wordt gebruikt om de vinylplaten te persen, hebben een aantal van de platen van Lemonade op de A-kant de muziek van de Canadese punkband ZEX", zo liet Columbia Records in een reactie op berichtgeving in The New York Post weten.



Geld terug

"Beyoncé noch ZEX waren op de hoogte of verantwoordelijk voor de fout", benadrukte de platenmaatschappij die vervolgens excuses aanbood.

Punkband ZEX kon de vergissing wel waarderen en schreven op hun Facebookpagina: "Ze hebben ons een exemplaar van de plaat beloofd!"



Fans die een van de verkeerde vinylplaten hebben gekocht, krijgen hun geld terug of kunnen de plaat ruilen voor een nieuwe, juiste, versie van Lemonade.