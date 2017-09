Mel B deelt emotionele tekst over partnergeweld na speech van Nicole Kidman

Door: redactie

Te midden van haar pijnlijke breuk met echtgenoot Stephen Belafonte, heeft ex-Spice Girl Mel B lof betuigd voor de speech van Nicole Kidman tijdens de Emmy Awards. De Australische actrice kreeg gisteren de prijs van Beste Actrice voor haar prestatie in Big Little Lies, waarin ze een slachtoffer van huiselijk geweld vertolkt.

Nadat ze haar prijs in ontvangst nam, vertelde Nicole aan het publiek dat het drama huiselijk geweld in beeld brengt als een ingewikkelde, verraderlijke ziekte. In Big Little Lies speelt Nicole de vrouw Celeste, die voor de buitenwereld een liefdevolle relatie met Perry (Alexander Skarsgard) heeft. Maar achter gesloten deuren is het een ander, erg gewelddadig verhaal. In haar speech zei ze zondagavond: "Soms kun je tijdens het acteren een belangrijke boodschap brengen. We hebben een licht geworpen op huiselijk geweld."



Schaamte en pijn

De krachtige speech heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij Mel B, die in haar zetel naar de Emmy's keek. Op Instagram had ze lovende woorden voor de boodschap van Nicole. "Geloof dat je niet langer een slachtoffer hoeft te zijn. Dat je de kracht hebt en de steun krijgt om dit niet langer te verdragen. Laat alle schaamte en pijn bij je misbruiker. Anders ga je eraan ten onder. Ze voegde er de hashtags 'slachtoffer van huiselijk geweld' en 'women empowering women' aan toe. Intussen hebben al meer dan 6.000 Instagramvolgers de post geliket. Tientallen fans betuigden hun steun met hun eigen ervaringen met huiselijk geweld of moedigen Mel B aan.



Mel B vroeg enkele maanden geleden na 10 jaar huwelijk de scheiding van filmproducer Stephen aan. Een maand later vroeg ze een contactverbod aan omdat haar echtgenoot gewelddadig zou geweest zijn. Daarnaast beschuldigt ze hem van chantage en een kind te hebben verwekt bij de nanny.



Stephen heeft al deze beschuldigingen ontkend. Mel B heeft de rechter gesmeekt om de scheiding snel af te ronden in een gesloten rechtszaal. Er zijn namelijk sekstapes van Mel B en Stephen, en die kunnen in de rechtbank als bewijsmateriaal gebruikt worden. Maar Mel B is als de dood dat de pers deze 54 persoonlijke video's te zien krijgt. De ex-Spice Girl wil vooral haar kinderen afschermen van de beelden en onthullingen over haar relatie met haar ex. Mel B heeft drie kinderen: een zoon van 17, en twee dochters van 10 en 6. Stephen is vader van het jongste meisje Madison.